С 11 августа на дорогах страны приступят к работе еще 50 камер контроля скорости.

31 камера работала до полномасштабного вторжения и возобновит свою работу, а еще 19 приборов контроля заработают впервые. Общее количество "спедкамов" в Украине от 11.08 достигнет 215 штук.

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Штраф по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП составляет:

за превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн.;

более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Напомним, что в 2022 году украинцы уплатили штрафы с камер на 382 млн грн.