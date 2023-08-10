З 11 серпня на дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 камер контролю швидкості.

31 камера працювала до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість “спідкамів” в Україні від 11.08 сягне 215 штук.

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Штраф за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП, становить:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год – 340 грн;

більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Нагадаємо, що у 2022 році українці сплатили штрафів з камер на 382 млн грн.