Понад 382 млн грн штрафів за порушення правил дорожнього руху в режимі автофіксації за неповний 2022 рік заплатили українці.

У 2022 році камерами автофіксації було виявлено понад 2 085 203 порушення правил дорожнього руху. Тільки через порушення, зафіксовані камерами автофіксації з травня, коли камери відновили свою роботу, водії змушені будуть сплатити понад 382 млн. грн.

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Інформацію про кількість сплачених штрафів за період до великого вторгнення у Департаменті патрульної поліції Національної поліції України надати не змогли.

Загалом системою автофіксації було зафіксовано майже вдвічі менше порушень, ніж у 2021 році. Проте слід зазначити, що з перших днів великої війни і до середини травня камери не працювали.

32% порушень камери зафіксували одразу після поновлення роботи на початку літа (червень-липень). У середньому за місяць фіксувалося понад 300 тисяч ухвал.

Місяці найактивніших обстрілів цивільної інфраструктури — листопад та грудень — виявилися «найтихішими». Так, близько 90 тисяч порушень правил дорожнього руху було зафіксовано у листопаді — це у 3,5 рази менше, ніж на початку літа, після поновлення роботи камер. У грудні кількість ухвал зменшилася ще на третину — до 64 тисяч. У середньому за червень-жовтень виписувалося 260 тисяч ухвал.

Для порівняння, 2021 року піковими місяцями були вересень та жовтень — понад 400 тисяч постанов на місяць. Якщо в першому півріччі 2021 року середня кількість ухвал становила 110 тисяч, то в другому півріччі ця цифра збільшилася майже втричі — аж до 320 тисяч ухвал на місяць.