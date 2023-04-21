Более 382 млн грн штрафов за нарушение ПДД в режиме автофиксации за неполный 2022 год заплатили украинцы.

В 2022 году камерами автофиксации было обнаружено более 2 085 203 нарушений ПДД. Только из-за нарушений, зафиксированных камерами автофиксации с мая, когда камеры возобновили свою работу, водители вынуждены будут оплатить более 382 млн. грн.

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Информацию о количестве уплаченных штрафов за период до вторжения в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины предоставить не смогли.

В целом, системой автофиксации было зафиксировано почти вдвое меньше нарушений, чем в 2021 году. Однако следует отметить, что с первых дней войны и до середины мая камеры не работали.

32% нарушений камеры зафиксировали сразу после возобновления работы в начале лета (июнь-июль). В среднем за месяц фиксировалось более 300 тысяч определений.

Месяцы активных обстрелов гражданской инфраструктуры — ноябрь и декабрь — оказались «тихими». Так, около 90 тысяч нарушений ПДД было зафиксировано в ноябре — это в 3,5 раза меньше, чем в начале лета, после возобновления работы камер. В декабре количество определений уменьшилось еще на треть — до 64 тысяч. В среднем за июнь-октябрь выписывалось 260 тысяч постановлений.

Для сравнения, в 2021 году пиковыми месяцами были сентябрь и октябрь – более 400 тысяч постановлений в месяц. Если в первом полугодии 2021 года среднее количество определений составляло 110 тысяч, то во втором полугодии эта цифра увеличилась почти втрое — вплоть до 320 тысяч определений в месяц.