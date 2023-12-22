У поліції головною причиною аварійності називають перевищення "безпечної швидкості", у той час, як штрафують водіїв за перевищення "встановленої швидкості". У чому ж різниця між цими двома поняттями?

Українські Правила дорожнього руху містять наступне визначення: безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах.

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“Встановлена швидкість” регламентується правилами та дорожніми знаками. Згідно з пунктом 12.9 б) ПДР водієві забороняється перевищувати максимальну швидкість, зазначену в пунктах 12.4-12.7, на ділянці дороги, де встановлено дорожні знаки 3.29, 3.31, або на транспортному засобі, на якому встановлено розпізнавальний знак відповідно до підпункту "и" пункту 30.3 цих Правил.

Простіше кажучи, “безпечну швидкість” водій визначає самостійно, а “встановлена швидкість” регламентується Правилами дорожнього руху.

За офіційною статистикою МВС, найпоширенішою причиною ДТП є перевищення “безпечної швидкості”. Перевищення “дозволеної швидкості” знаходиться на восьмій позиції у рейтингу причин ДТП.

За 11 місяців поточного року в Україні сталось 8 448 аварій через перевищення “безпечної швидкості” і 609 через перевищення “встановленої швидкості”.

За перевищення “встановленої швидкості” передбачена адміністративна відповідальність: