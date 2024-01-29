В Україні минулого року спостерігалось значне зростання кількості аварій. Аварійність збільшилась майже на 27%.

За 2023 рік в Україні трапилось 23 642 ДТП із потерпілими, у яких загинуло 3053 особи та 29 502 травмовано. Загальна кількість аварій зросла на 26,9% у порівняні з 2022 роком.

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Основними причинами ДТП стали:

перевищення безпечної швидкості – 9215 порушення правил маневрування – 5191 порушення правил проїзду перехресть – 2014 порушення правил проїзду пішохідних переходів – 642 недотримання дистанції – 1148 керування транспортним засобом у стані сп’яніння – 942 перехід пішоходів у невстановленому місці – 781 перевищення встановленої швидкості – 642 виїзд на смугу зустрічного руху – 470 порушення правил надання безперешкодного проїзду – 290

Найбільше людей гине через: