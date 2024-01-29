В Україні минулого року спостерігалось значне зростання кількості аварій. Аварійність збільшилась майже на 27%.
За 2023 рік в Україні трапилось 23 642 ДТП із потерпілими, у яких загинуло 3053 особи та 29 502 травмовано. Загальна кількість аварій зросла на 26,9% у порівняні з 2022 роком.
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Основними причинами ДТП стали:
- перевищення безпечної швидкості – 9215
- порушення правил маневрування – 5191
- порушення правил проїзду перехресть – 2014
- порушення правил проїзду пішохідних переходів – 642
- недотримання дистанції – 1148
- керування транспортним засобом у стані сп’яніння – 942
- перехід пішоходів у невстановленому місці – 781
- перевищення встановленої швидкості – 642
- виїзд на смугу зустрічного руху – 470
- порушення правил надання безперешкодного проїзду – 290
Найбільше людей гине через:
- зіткнення (41 %);
- наїзд на пішохода (28 %);
- наїзд на перешкоду (12 %).