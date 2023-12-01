На жаль, дорожньо-транспортні пригоди на українських дорогах - далеко не рідкість. Понад 19 тисяч аварій з травмованими та загиблими сталось в Україні за десять місяців. Найбільш поширена причина дорожніх інцидентів – перевищення швидкості.

Як повідомляє Опендатабот, за даними Департаменту Патрульної поліції в період з січня по жовтень сталось 19 743 ДТП. Внаслідок цих дорожньо-транспортних пригод загинули 2 492 людини, а ще 24 774 – отримали травми.

Очолюють антирейтинг з найбільшою кількістю ДТП з травмованими та загиблими Дніпропетровська (1175), Львівська (1697) та Київська (1631 ДТП) області. Також на 39% зросла кількість аварій з травмованими чи загиблими на Волині – в 1.4 рази більше, ніж за відповідний період у 2021 році. Також значно зросла кількість аварій у Чернівецькій та Кіровоградській областях (+ 27% та +26% відповідно).

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А от позитивна статистика спостерігається у Харківській та Тернопільській областях – там аварій навпаки поменшало на 10% та 11%.



Найпоширенішою причиною ДТП в країні є перевищення швидкості – 38.5% від всіх інцидентів. Також багато аварій сталось через порушення правил маневрування та обгону – 22.5%. Це друга за поширеністю причина аварій. Саме при таких інцидентах гине чи травмується найбільша кількість людей.

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Побільшало також ДТП за участю дітей – на 10% в порівнянні з періодом 2021 року. Натомість ДТП, які, за даними Патрульної поліції, сталися через вину дітей, побільшало у 1,5 раза. У таких аваріях цьогоріч вже загинуло вдвічі більше та травмовано у 2,3 раза більше дітей, аніж у відповідному періоді 2021 року.

Львівщина залишається антилідером — 83 таких ДТП, а Київська та Вінницька області відзначаються найвищим зростанням — у 3,8 та 3 рази відповідно.