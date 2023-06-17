Ідея полягає в тому, щоб повідомляти інших водіїв про порушників, які "вилітають" на червоне світло світлофора.

Випускник Львівського технологічного ліцею Богдан Главацький розробив електронний додаток до світлофора, який коштує не більше ста доларів. Завдяки цьому девайсу водії будуть попереджені про загрозливу ситуацію на перехресті. Так можна уникнути багатьох ДТП, в тому числі з важкими наслідками.

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Цей винахід під назвою "Розумний світлофор" помітили у різноманітних конкурсах юних талантів: проєкт був удостоєний "золотої медалі" від журі на European Exhibition of Creativity and Innovation "Euroinvent - 2023". Крім того, він отримав два спеціальні призи: "золоту медаль" від Молдовського технічного університету та від Португальської делегації. На конкурсі International Innovation Show "E-NNOVATE 2023" він отримав "срібну медаль" від журі конкурсу та "золоту медаль" від Румунського технічного університету в Сібіу.

Ідея “розумного світлофора” у Богдана виникла після того, як він побачив аварію на одному з львівських перехресть. Тоді порушник вилетів на червоне світло, в нього врізалась машина, яка їхала за правилами. На щастя, тоді ніхто не постраждав, але ця подія фактично заблокувала рух всією вулицею.

"Того самого дня я завітав до лабораторії свого викладача й поділився з ним своєю думкою про те, що було б корисно додати трохи автоматики до цього процесу", – згадує хлопець. Спочатку вони з викладачем провели аналіз наявних пристроїв. Виявилося, що існує значна кількість систем відеоконтролю, які дозволяють швидко й точно виявити водіїв, що порушують правила дорожнього руху. Проте, ці пристрої мало сприяють або зовсім не сприяють безпеці на дорозі.

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Тоді Богдан винайшов пристрій, який за простотою може дати фору багатьом складним системам регулювання руху. Коли камери на перехресті помічають порушника правил дорожнього руху, вони вмикають усім “червоне світло”. Потоки зупиняються, поки порушник не поїде. Звісно, що камери його записують і потім передають в поліцію. Але аварії не буде, адже всі машини з усіх боків стоятимуть.

Богдан створив софт для камери, яка може керувати світлофором. Хлопець додав до програмного забезпечення камери функцію аналізу швидкості та руху автомобілів, а також визначення розмітки та дорожних знаків. Богдан також стверджує, що його пристрій повністю налаштовуваний (full customization) і може бути інтегрованим з вже наявною технікою.

Далі був етап випробовувань на робочому макеті. “Я брав звичайні дитячі машинки, Hot Wheels, і показував, як ця система буде працювати, якщо моделювати реальні ситуації та дорожні приклади”, — говорить він.

За підрахунками, переобладнання одного світлофора обійдеться приблизно у $100.

У цю суму увійде камера з необхідним процесором, мінікомп’ютер, інтерфейс та інтегрована до процесора відеокарта разом зі всіма додатковими підключеннями. Живитися пристрій буде від електромережі, якою живиться сам світлофор.