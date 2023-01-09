Більша частина ДТП трапляється через те, що водій вчасно щось не помітив і не взяв до уваги при розрахунку своїх дій. Дзеркала – пристрої, відповідальні за інформованість водія щодо обстановки не лише позаду його машини, а й з боків.

Конструктори приділяють дзеркалам чимало уваги – розраховують кути огляду для водіїв різної комплекції, слідкують, щоб на скельце не задувало бруд і воду, а створити корпуси такими, щоб вони не створювали шумів на швидкості – взагалі ціла наука.

Електропривід, обігрів та можливість складатися для зменшення габаритів стали нормою навіть на моделях середнього цінового сегменту.

Дзеркала – для водія найчастіше єдине джерело інформації про події позаду його автомобіля. За їх налаштуваннями і чистотою треба слідкувати.

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І на тлі таких клопотів і виробничих витрат далеко не всі водії використовують можливості своїх дзеркал на всі 100%. Головна проблема – у правильності налаштування. Важливе правило тут – намагатися, щоб усі три дзеркала (ліве зовнішнє, салонне та праве зовнішнє) охоплювали задню напівсферу без мертвих зон, частково перекриваючи поле зоре одне одного. Це можливо не в усіх моделях, але цього треба прагнути.

Правильна посадка

Перш за все, треба правильно сісти за кермом. Руки, вільно лежачи на верхньому секторі “баранки”, мають бути ледь зігнуті, але не прямі. Якщо ви розташуєтесь надто близько до керма, ви не зможете швидко обертати його у випадку екстремальної ситуації.

Щодо ніг: ви повинні змогти натиснути гальмівну педаль до упору, при цьому в коліні вона має залишатися трохи зігнутою. Положення лівої ноги (навіть на машині з “механікою”) не так важливе, але дуже бажано, щоб вона не випрямлялася повністю – так буде краще у випадку ДТП.

З водійського місця при рівній посадці водія вигляд має бути іншим. При правильному регулюванні мотоцикліста на зустрічній буде видно краще.

Як налаштувати ліве дзеркало

Починати слід з борта автомобіля – він буде прив’язкою для налаштування дзеркала в горизонтальній площині. В ідеалі боковина має ледь потрапляти у поле дзеркала з його правої сторони. Завдяки цьому ви зможете захопити якомога більше поле зору вбік, на смугу руху, яка ліворуч від вас. Це дає смогу контролювати простір ліворуч перед початком обгону, зміною смуги руху, об’їздом перешкоди типу велосипедиста, запаркованої машини, вибоїни тощо.

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У вертикальній площині дзеркало треба налаштувати так, щоб у центрі його поля опинилася зона, в якій видно автомобіль, що випереджує вас по сусідній смузі руху. Підказка для контролю правильності положення по вертикалі: ані сірий асфальт, ані півнеба вам “у кадрі” не потрібні.

Що там праворуч?

З правим дзеркалом відштовхуватись треба так само від борту, тільки відповідно правого. Він може або потрапляти у ліву частину “екрана”, або потрапляти лише при невеликому нахилі голови водія вправо. При цьому важливо, щоб дзеркало захоплювало максимально широку зону вправо від машини.

На деяких автомобілях праве дзеркало (або обидва) може автоматично орієнтуватися вниз при вмиканні задньої передачі – щоб водій бачив бордюр біля своїх правих коліс.

По вертикалі праве дзеркало налаштовується так само як і ліве – мінімум поверхні дороги та мінімум неба.

Салонне дзеркало

У більшості сучасних машин поле зору внутрішнього дзеркала заднього огляду суттєво обмежено заднім вікном салону. Але налагоджувати дзеркало треба так, щоб у ньому за можливості відбивалася найбільш повна картина того, що відбувається позаду вас. При цьому майте на увазі, що вам важливіше той сектор, що ближче до смуги руху, яка ліворуч від вашої машини – в дзеркалі він буде у лівому кутку. Як на нас, варто повернути салонне люстерко так, щоб у ньому не відбивалися ви самі та пасажири заднього сидіння – це буде відволікати вас від головного.

Чи замінює камера дзеркала

Задня камера допомагає бачити те, що не потрапляє у дзеркало: мертву зону “в тіні” багажника. Але вона не замінює класичних дзеркал при контролі бортів машини. Та й відмовлятися від класичних дзеркал при їзді заміськими трасами конструктори з певних причин не поспішають.

Через те, що заднє вікно маленьке, до салонного дзеркала сучасних машин зазвичай потрапляє багато зайвого. Тож можливості його налаштування обмежені.

Ще одна дуже корисна опція камери – вміння виглядати за сусідні машини при щільному паркуванні перпендикулярно до дороги, коли водій намагається виїхати задки на проїзну частину. Але судячи з усього, повністю відмовиться від дзеркал автомобіль ще не скоро.

Рекомендація Авто 24

Власники автомобілів старого покоління або моделей у базовій комплектації часто намагаються вдосконалити машину, встановивши дзеркала з електрорегулюванням. Справді, електроприводи дзеркал – зручна опція, але технічно справні дзеркала доводиться регулювати нечасто (звісно, якщо машиною користується один водій). Але ми б порадили провести інший тюнінг: встановити підігрів дзеркал. Зараз неважко знайти комплект нагрівальних елементів, який підійде практично до будь-якої моделі. Ця нескладна опція значно підвищує безпеку руху, оскільки в чистих дзеркалах важче загубитися дрібним, але важливим деталям дорожніх обставин. Нагадаємо, що підігрів прибирає з поверхні дзеркала не лише кригу та сніг, а й краплі дощу.

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