Большая часть ДТП происходит из-за того, что водитель вовремя что-то не заметил и не принял во внимание при расчете своих действий. Зеркала – устройства, ответственные за информированность водителя об обстановке не только позади его машины, но и по бокам.

Конструкторы уделяют зеркалам немало внимания – рассчитывают углы обзора для водителей разной комплекции, следят, чтобы на их стекла не задувало грязь и воду, а создать корпуса такими, чтобы они не создавали шумов на скорости – вообще целая наука.

Электропривод, обогрев и возможность складываться для уменьшения габаритов стали нормой даже на моделях среднего ценового сегмента.

Зеркала – для водителя чаще всего единственный источник информации об обстановке позади его автомобиля. За их настройками и чистотой нужно следить.

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И на фоне таких хлопот и производственных затрат далеко не все водители используют возможности своих зеркал на 100%. Главная проблема – в правильности настройки. Важное правило здесь – стараться, чтобы все три зеркала (левое наружное, салонное и правое наружное) охватывали заднюю полусферу без мертвых зон, частично перекрывая поле зрения друг друга. Это возможно не во всех моделях, но к этому нужно стремиться.

Правильная посадка

Прежде всего, нужно правильно сесть за рулем. Руки, свободно лежащие на верхнем секторе "баранки", должны быть слегка изогнуты, но не прямые. Если вы располагаетесь слишком близко к рулю, вы не сможете быстро вращать его в случае экстремальной ситуации.

Относительно ног: вы должны нажать тормозную педаль до упора, при этом в колене она должна оставаться немного изогнутой. Положение левой ноги (даже на машине с "механикой") не столь важно, но очень желательно, чтобы она не выпрямлялась полностью при выжатом сцеплении - так будет лучше в случае ДТП.

С водительского места при ровной посадке водителя вид должен быть другим: борта машины в поле зеркала слишком много. При правильной регулировке мотоциклиста на встречной будет видно лучше.

Как настроить левое зеркало

Начинать следует с борта автомобиля – он будет привязкой для настройки зеркала в горизонтальной плоскости. В идеале боковина должна с трудом попадать в поле зеркала с его правой стороны. Благодаря этому вы сможете захватить как можно большее поле зрения в другую сторону, на полосу движения, которая слева от вас. Это позволяет контролировать пространство слева перед началом обгона, перестроением, объездом препятствия типа велосипедиста, запаркованной машины, выбоины и т.д.

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В вертикальной плоскости зеркало нужно настроить так, чтобы в центре его поля оказалась зона, в которой виден автомобиль, опережающий вас по соседней полосе движения. Подсказка для контроля правильности положения по вертикали: ни серый асфальт, ни полнеба вам в кадре не нужны.

Что там справа?

С правым зеркалом надо отталкиваться так же от борта, только соответственно правого. Он может либо попадать в левую часть “экрана”, либо попадать только при небольшом наклоне головы водителя вправо. При этом важно, чтобы зеркало захватывало максимально широкую зону вправо от машины.

На некоторых автомобилях правое зеркало может автоматически ориентироваться вниз при включении задней передачи – чтобы водитель видел бордюр у своих правых колес.

По вертикали правое зеркало настраивается так же, как и левое – минимум поверхности дороги и минимум неба.

Салонное зеркало

У большинства современных машин “поле зрения” внутреннего зеркала заднего вида существенно ограничено задним окном салона. Но настраивать зеркало нужно так, чтобы в нем по возможности отражалась наиболее полная картина происходящего позади вас. При этом имейте в виду, что вам важнее сектор, который ближе к полосе движения, которая слева от вашей машины – в зеркале он будет в левом углу. Стоит повернуть салонное зеркало так, чтобы в нем не отражались вы сами и пассажиры заднего сиденья – это будет отвлекать вас от главного.

Заменяет ли камера зеркала

Задняя камера помогает видеть то, что не попадает в зеркало: мертвую зону “в тени” багажника. Но она не заменяет классические зеркала при контроле бортов машины. Да и отказываться от зеркал при езде по загородным трассам конструкторы по определенным причинам не спешат.

Из-за того, что заднее окно маленькое, в салонное зеркало современных машин обычно попадает много лишнего. Так что возможности его настройки ограничены.

Еще одна очень полезная опция камеры, которая применяется, например, на некоторых европейских Ford – умение выглядеть за соседние машины при плотной парковке перпендикулярно дороге, когда водитель пытается выехать задом на проезжую часть. Но судя по всему, полностью откажется от зеркал автомобиль еще не скоро.

Рекомендация Авто 24

Владельцы автомобилей старого поколения или моделей в базовой комплектации часто пытаются усовершенствовать машину, установив зеркала с электрорегулировкой. Действительно, электроприводы зеркал удобная опция, но технически исправные зеркала приходится регулировать нечасто (конечно, если машиной пользуется один водитель). Но мы бы посоветовали провести другой тюнинг: установить зеркала с подогревом. Сейчас нетрудно найти комплект нагревательных элементов, который подойдет практически к любой модели. Эта нехитрая опция существенно увеличивает безопасность движения, так как в чистых зеркалах труднее потеряться маленьким, но принципиальным деталям дорожной обстановки. Напомним, что подогрев убирает с поверхности зеркала не только лед и снег, но и капли дождя.

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