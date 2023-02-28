Додатковий, білий сигнал світлофора буде сигналізувати: «дій, як транспорт попереду».

Моделювання проїзду через перехрестя показало, що при одночасному русі звичайних і безпілотних автомобілів такий сигнал помітно прискорює трафік.

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Фахівці з Університету Північної Кароліни (США) змоделювали трафік на дорогах з великою кількістю безпілотного транспорту, показавши, що доповнення світлофорів четвертим сигналом дозволить істотно знизити простої на перехрестях і витрати палива. Стаття професора Алі Хаджабайе (Ali Hajbabaie)і його колег опубліковано у журналі IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Концепція четвертого (білого) сигналу була вперше озвучена у 2020 році. Мається на увазі, що існуючі сигнали збережуть поточні значення: червоний — «рух заборонено», «жовтий — будьте готові», зелений — «рух дозволено». Білий же буде повідомляти водієві «дій, як транспорт попереду»: їхати, якщо їде він, або стояти, якщо він стоїть. Ідея базується на очікуваннях того, що безпілотники зможуть комунікувати один з одним і розподіляти порядок руху на перехрестях ефективніше, ніж світлофори.

У новій роботі вчені змоделювали рух через перехрестя з одночасною участю автомобілів з водіями, а також безпілотних, з розподіленими між ними обчисленнями порядку проїзду. У різних варіантах в розрахунках використовували стандартні світлофори або з додатковим білим сигналом.

З'ясувалося, що чим більше безпілотників на дорозі, тим помітніше стає скорочення часу на перехресті, причому при наявності білої фази світлофора цей виграш стає ще значніше. Так, якщо на безпілотники припадає 10 відсотків учасників руху, затримки знижуються всього на три відсотки. А якщо їх кількість досягає 30 відсотків, виграш вже перевищує 10 відсотків.

«Симуляція показала відразу кілька важливих речей, — сказав професор Хаджабайе. — по-перше, безпілотники покращують трафік, незалежно від наявності білої фази світлофора. По-друге, в присутності безпілотників біла фаза ще більш оптимізує рух. Скорочення зупинок знижує зайві витрати палива. По-третє, чим більша частка транспорту припадає на безпілотники, тим швидше рух на перехрестях з білою фазою світлофорів і тим помітніше економія палива».