Дополнительный, белый сигнал светофора будет сигнализировать: "действуй, как транспорт впереди".

Моделирование проезда через перекресток показало, что при одновременном движении обычных и беспилотных автомобилей такой сигнал заметно ускоряет трафик.

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Специалисты из Университета Северной Каролины (США) смоделировали трафик на дорогах с большим количеством беспилотного транспорта, показав, что дополнение светофоров четвертым сигналом позволит существенно снизить простои на перекрестках и расход топлива. Статья профессора Али Хаджабайе (Ali Hajbabaie) и его коллег опубликованы в журнале IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems.

Концепция четвертого сигнала была впервые озвучена в 2020 году. Имеется в виду, что существующие сигналы сохранят текущие значения: красное — «движение запрещено», «желтое — будьте готовы», зеленое — «движение разрешено». Белый же будет сообщать водителю «действий, как транспорт впереди»: ехать, если он едет, или стоять, если он стоит. Идея базируется на ожиданиях того, что беспилотники смогут общаться друг с другом и распределять порядок движения на перекрестках эффективнее светофоров.

В новой работе ученые смоделировали движение через перекресток с одновременным участием автомобилей с водителями, а также беспилотных, с распределенными между ними вычислениями порядка проезда. В разных вариантах в расчетах использовали стандартные светофоры или с дополнительным белым сигналом.

Выяснилось, что чем больше беспилотников на дороге, тем заметнее становится сокращение времени на перекрестке, причем при наличии белой фазы светофора этот выигрыш становится еще значительнее. Да, если на беспилотники приходится 10 процентов участников движения, задержки снижаются всего на три процента. А если их количество достигает 30%, выигрыш уже превышает 10%.

«Симуляция показала сразу несколько важных вещей, – сказал профессор Хаджабайе. – во-первых, беспилотники улучшают трафик, независимо от наличия белой фазы светофора. Во-вторых, в присутствии беспилотников белая фаза еще более улучшает движение. Сокращение остановок снижает излишние расходы топлива. В-третьих, чем больше транспорта приходится на беспилотники, тем быстрее движение на перекрестках с белой фазой светофоров и тем заметнее экономия топлива».