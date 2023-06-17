Идея состоит в том, чтобы сообщать другим водителям о нарушителях, "вылетающих" на красный свет светофора.

Выпускник Львовского технологического лицея Богдан Главацкий разработал электронное приложение к светофору, которое стоит не больше ста долларов.

Благодаря этому девайсу водители будут предупреждены об опасной ситуации на перекрестке. Так можно избежать многих ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями.

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Данное изобретение под названием "Умный светофор" было замечено в различных конкурсах юных талантов: проект был удостоен "золотой медали" от жюри на European Exhibition of Creativity and Innovation "Euroinvent - 2023". Кроме того, он получил два специальных приза: "золотую медаль" от Молдавского технического университета и от Португальской делегации. На конкурсе International Innovation Show "E-NNOVATE 2023" он получил серебряную медаль от жюри конкурса и золотую медаль от Румынского технического университета в Сибиу.

Идея "умного светофора" у Богдана возникла после того, как он увидел аварию на одном из львовских перекрестков. Тогда нарушитель вылетел на красный свет, в него врезалась ехавшая по правилам машина. К счастью, никто не пострадал, но это событие фактически заблокировало движение по всей улице.

"В тот же день я посетил лабораторию своего преподавателя и поделился с ним своим мнением о том, что было бы полезно добавить немного автоматики к этому процессу", - вспоминает парень. Сначала они с преподавателем провели анализ имеющихся устройств. Оказалось, что существует значительное количество систем видеоконтроля, позволяющих быстро и точно обнаружить водителей, нарушающих правила дорожного движения. Однако эти устройства мало способствуют или совсем не способствуют безопасности на дороге.

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Тогда Богдан изобрёл устройство, которое по простоте может дать фору многим сложным системам регулирования движения. Когда камеры на перекрестке замечают нарушителя ПДД, они включают всем "красный свет". Потоки останавливаются, пока нарушитель не уедет. Конечно, камеры его записывают и затем передают в полицию. Но аварии не будет, ведь все машины будут со всех сторон стоять.

Богдан создал софт для камеры, которая может управлять светофором. Молодой человек добавил в программное обеспечение камеры функцию анализа скорости и движения автомобилей, а также определение разметки и дорожных знаков. Богдан также утверждает, что его устройство полностью настраиваемое (full customization) и может быть интегрировано с уже имеющейся техникой.

Далее последовал этап испытаний на рабочем макете. "Я брал обычные детские машинки, Hot Wheels, и показывал, как эта система будет работать, если моделировать реальные ситуации и дорожные примеры", – говорит он.

По подсчетам, переоборудование одного светофора обойдется примерно в $100.

В эту сумму войдет камера с необходимым процессором, миникомпьютер, интерфейс и интегрированная в процессор видеокарта вместе со всеми дополнительными подключениями. Питается устройство от электросети, которой питается сам светофор.