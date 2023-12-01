К сожалению, дорожно-транспортные происшествия на украинских дорогах - далеко не редкость. Более 19 тысяч аварий с травмированными и погибшими произошло в Украине за десять месяцев. Наиболее распространенная причина дорожных инцидентов - превышение скорости.

Как сообщает Опендатабот, по данным Департамента патрульной полиции в период с января по октябрь произошло 19 743 ДТП. В результате этих дорожно-транспортных происшествий погибли 2 492 человека, а еще 24 774 – получили травмы.

Возглавляют антирейтинг с наибольшим количеством ДТП с травмированными и погибшими Днепропетровская (1175), Львовская (1697) и Киевская (1631 ДТП) области. Также на 39% возросло количество аварий с травмированными или погибшими на Волыни – в 1.4 раза больше, чем за соответствующий период в 2021 году. Также значительно возросло количество аварий в Черновицкой и Кировоградской областях (+ 27% и + 26% соответственно).

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А вот положительная статистика наблюдается в Харьковской и Тернопольской областях – там аварий наоборот стало меньше на 10% и 11%.



Самой распространенной причиной ДТП в стране является превышение скорости – 38.5% от всех инцидентов. Также много аварий произошло из-за нарушения правил маневрирования и обгона – 22.5%. Это вторая по распространенности причина аварий. Именно при таких инцидентах погибает или травмируется наибольшее количество людей.

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Увеличилось также ДТП с участием детей – на 10% по сравнению с периодом 2021 года. Зато ДТП, которые, по данным патрульной полиции, произошли по вине детей, увеличилось в 1,5 раза. В таких авариях в этом году уже погибло вдвое больше и травмировано в 2,3 раза больше детей, чем в соответствующем периоде 2021 года.

Львовщина остается антилидером - 83 таких ДТП, а Киевская и Винницкая области отмечаются самым высоким ростом - в 3,8 и 3 раза соответственно.