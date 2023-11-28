Получение возмещения в МТСБУ не слишком сложная процедура, но она должна быть выполнена по определенному алгоритму.

Чтобы получить страховое возмещение в случае ДТП, в котором виновник не имеет действующего договора ОСАГО, нужно выполнить несколько шагов:

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Оформить ДТП с участием полиции. Независимо от тяжести аварии, вызовите полицию и оформите соответствующий протокол. Это позволит вам получить официальный документ, который подтвердит факт ДТП и станет ключевым доказательством при дальнейшем урегулировании дела.

Обратиться в МТСБУ. После оформления протокола обратитесь в МТСБУ и предоставьте сообщение о ДТП в письменной форме по почте или электронным письмом. Для формирования этой заявки вы можете воспользоваться формами на сайте МТСБУ "Сообщение о ДТП" и "Заявление на страховое возмещение", которые можно найти по ссылке.

Также можно подать документы онлайн с помощью использования электронной цифровой подписи (КЭП), ознакомиться подробнее можно по ссылке.

Обеспечить возможность осмотреть состояние транспортного средства представителем МТСБУ.

Важно сохранять поврежденное транспортное средство том же состоянии, что и было при оформлении ДТП, до осмотра представителем МТСБУ. Это поможет оценить убытки и определить размер возмещения.

Также важно отметить, что пострадавший имеет право обратиться в МТСБУ для получения страхового возмещения только при условии наличия у него действующего полиса ОСАГО.