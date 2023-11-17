Новый "светофор" МТСБУ базируется на результатах деятельности страховых компаний в прошлом квартале.

Ежеквартально Моторное транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ) обновляет данные и публикует новый “светофор”, — индикатор оценок деятельности страховых компаний – членов бюро.

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"Светофор" формируется на результатах анализа данных по трем показателям:

общая оценка деятельности компании;

качество урегулирования убытков;

количество жалоб на страховую компанию.

Эти показатели МСТБУ традиционно обозначает цветами: зеленый – отлично, желтый – хорошо, красный – неудовлетворительно.

МТСБУ сообщило, что по итогам января-сентября 2023 года было заключено более 5,7 млн. договоров ОСАГО. Показатель вырос на 9,3% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Однако он все еще остается на 15,7% ниже, чем за первые три квартала довоенного 2021 г.

Сумма страховых платежей составила 6,3 млрд. грн. (+27,1% к показателям соответствующего периода 2022 г. и +19,7% к 2021 г.).

Страховые компании урегулировали путем осуществления страховых выплат 92,5 тыс. требований (на 11,8% больше, чем за соответствующий период 2022 г. и на 26,6% меньше 2021 г.) и уплатили пострадавшим в ДТП свыше 2,7 млрд. грн. (+36,1% и +5,1% соответственно).