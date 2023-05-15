МТСБУ обнародовало оценки деятельности страховщиков за 1 квартал 2023 года. Какие компании самые надежные?

Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) обнародовало оценки деятельности страховщиков-членов Бюро за 1 квартал 2023 года – так называемый светофор.

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Согласно данным МТСБУ:

18 компаний получили «зеленую» оценку по всем показателям;

15 компаний имеют «желтую» индикацию по одному или двум показателям;

1 компания имеет «красный» цвет по качеству урегулирования убытков.

Напомним, что МТСБУ анализирует работу страховых компаний по трем показателям: общая оценка деятельности страховщика, качество урегулирования убытков и уровень жалоб от потерпевших и страхователей.