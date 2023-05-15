МТСБУ оприлюднило оцінки діяльності страховиків за 1 квартал 2023 року. Які компанії найбільш надійні?
Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) оприлюднило оцінки діяльності страховиків-членів Бюро за 1 квартал 2023 року – так званий «світлофор».
Читайте також: Що зміниться в страхуванні автовласників з 2024 року
Згідно з даними МТСБУ:
- 18 компаній отримали «зелену» оцінку за всіма показниками;
- 15 компаній мають «жовту» індикацію за одним чи двома показниками;
- 1 компанія має «червоний» колір за якістю врегулювання збитків.
Нагадаємо, що МТСБУ аналізує роботу страхових компаній за трьома показниками: загальна оцінка діяльності страховика, якість врегулювання збитків та рівень скарг від потерпілих та страхувальників.