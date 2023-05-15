МТСБУ оприлюднило оцінки діяльності страховиків за 1 квартал 2023 року. Які компанії найбільш надійні?

Моторне (транспортне) страхове бюро (МТСБУ) оприлюднило оцінки діяльності страховиків-членів Бюро за 1 квартал 2023 року – так званий «світлофор».

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Згідно з даними МТСБУ:

18 компаній отримали «зелену» оцінку за всіма показниками;

15 компаній мають «жовту» індикацію за одним чи двома показниками;

1 компанія має «червоний» колір за якістю врегулювання збитків.

Нагадаємо, що МТСБУ аналізує роботу страхових компаній за трьома показниками: загальна оцінка діяльності страховика, якість врегулювання збитків та рівень скарг від потерпілих та страхувальників.