В парламенті розглядається законопроєкт, який наближує умови страхування цивільної відповідальності українських автовласників до європейських реалій.

Україна незабаром стане повноправним членом Європейського Союзу, тож Національний банк запропонував фінансовому комітету Верховної Ради відповідним чином оновити закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів і, таким чином, запровадити якісно нову модель ринку ОСЦПВ - відповідно до європейських стандартів.

Зміни враховують інтереси страхувальників та потерпілих осіб, що дасть змогу підвищити довіру до обов’язкового автострахування та сприятиме подальшому розвитку ринку ОСЦПВ.

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Що пропонує Нацбанк?

Нові стандарти якості страхового покриття — збільшується рівень захисту потерпілих.

Посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом семи років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС. Планується створення системи ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих.

Якщо авто пошкоджено, страхова виплата розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

Впровадження європейських підходів до формування вартості страхових полісів.

Згідно до практики європейських країн, НБУ пропонує скасувати чинне державне регулювання цін. Натомість під час розрахунку братиметься до уваги персональний досвід водія: чи були в нього аварії, збитки у минулому та ін.

Крім того, передбачено відмову від паперових полісів та повний перехід на електронний формат

Підвищення рівня обслуговування клієнтів та спрощення урегулювання страхових збитків

Передбачається впровадження моделі обов’язкового прямого врегулювання збитків. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика. Тобто клієнти обиратимуть страховика, звертаючи увагу на його надійність, ціну його послуги, якість та швидкість її надання.

Також пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

Удосконалення Моторного (транспортного) страхового бюро України

Передбачається створення класичної дворівневої системи корпоративного управління МТСБУ з правлінням та Радою, до складу якої входитимуть страховики. Про використання коштів бюро звітуватиме перед НБУ, тому що саме Нацбанк є регулятором ринку страхування України.

Ці зміни повинні почати діяти з 1 січня 2024 року.