У випадку, коли у винуватця ДТП не виявилось страхового поліса автоцивілки, компенсацію постраждалому виплачує МСТБУ. Пізніше організація стягує виплачені кошти з винуватця аварії.

Що робити, коли винуватцем ДТП виявився водій без поліса «автоцивілки»? Не це питання дали відповідь на сторінці МСТБУ у соцмережі.

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Постраждалому необхідно:

оформити ДТП за участю поліції;

звернутися до МТСБУ та надати повідомлення про ДТП у будь-якій зручній формі.

Зразок повідомлення можна знайти сайті МСТБУ – «Форма Повідомлення про ДТП та Заява на страхове відшкодування».

Внесення адреси електронної пошти до форми повідомлення про ДТП дає можливість доступу до особистого кабінету потерпілого – інформаційного середовища, за допомогою якого особа, яка звернулася в МТСБУ за отриманням регламентної виплати з централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих, має можливість відстежувати стан врегулювання своєї справи, переглядати документи, долучені до справи та мати можливість спілкування з особою, відповідальною в МТСБУ за врегулювання зазначеної справи.

Після реєстрації справи в МТСБУ на вказану електронну адресу надійде повідомлення, в якому надаватиметься лінк (посилання) на безпосередній доступ до матеріалів справи, а також код доступу до кабінету потерпілого. Зазначений код треба вказувати при вході в кабінет через сайт МТСБУ.

На вказану потерпілим електронну адресу також будуть автоматично направлятися інформаційні повідомлення про зміну статусу справи та про приєднання до матеріалів справи нових документів.