В случае, когда виновник ДТП не имеет страхового полиса автогражданки, компенсацию пострадавшему выплачивает МСТБУ. Затем организация взимает выплаченные средства с виновника аварии.

Что делать, когда виновником ДТП оказался водитель без полиса «автогражданки»? Не этот вопрос ответили на странице МСТБУ в соцсети.

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Пострадавшему необходимо:

оформить ДТП с участием полиции;

обратиться в МТСБУ и предоставить уведомление о ДТП в любой удобной форме.

Образец сообщения можно найти на сайте МСТБУ - «Форма Уведомления о ДТП и Заявление на страховое возмещение».

Внесение адреса электронной почты в форму сообщения о ДТП дает возможность доступа к личному кабинету потерпевшего – информационной среды, с помощью которого лицо, обратившееся в МТСБУ за получением регламентной выплаты из централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших, имеет возможность отслеживать состояние урегулирования своего дела, пересматривать документы, приобщенные к делу и возможность общения с лицом, ответственным в МТСБУ за урегулирование указанного дела.

После регистрации дела в МТСБУ на указанный электронный адрес поступит сообщение, в котором будет предоставляться ссылка (ссылка) на непосредственный доступ к материалам дела, а также код доступа в кабинет потерпевшего. Указанный код следует указывать при входе в кабинет через сайт МТСБУ.

На указанный потерпевшим электронный адрес будут автоматически направляться информационные сообщения об изменении статуса дела и о присоединении к материалам дела новых документов.