В 3 кварталі поточного року страховики ОСЦПВ зібрали з автомобілістів 2,1 млрд грн, а сплатили постраждалим усього 703 млн грн.

Кількість укладених договорів ОСЦПВ склала 2,1 млн. шт., що на 13,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума страхових платежів становить 2,1 млрд. грн., збільшившись на 7,4%.

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Страховики ОСЦПВ врегулювали понад 26,5 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими виплатили 703 млн. грн. Показник кількості врегульованих вимог скоротився на 35% у порівнянні з третім кварталом 2021 року, суми виплат – на 20,6%.

TAS Insurance Group посідає перше місце за обсягом зібраних премій, а також за показником кількості врегульованих вимог постраждалих та сумою сплаченого відшкодування. Друга та третя позиція за цими показниками – у ОРАНТА та «Княжа Вієнна Іншуранс Груп».

ТОП-20 СК за сумою страхових премій та кількістю укладених договорів за 3 кв. 2022 р: