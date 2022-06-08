Через місяць набирає чинності постанова НБУ, яка передбачає коригування вартості страхових полісів в залежності від кількості аварій у минулому. Такий коефіцієнт дозволить підвищити вартість страхового поліса на 180%. Водночас максимальна знижка за повністю безаварійне минуле сягає лише 10%.

Постановою НБУ від 30.05.2022 №108 передбачено можливість застосування страховими компаніями під час продажу страхових полісів коригуючих коефіцієнтів до вартості поліса в залежності від наявності чи відсутності у минулих періодах у водія ДТП з його вини.

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Іншими словами, це система формування вартості страхового поліса в залежності від ризикованості їзди водія. Чим більша вартість страхових відшкодувань за нанесеними водієм збитків, тим дорожча для нього вартість поліса у майбутньому.

Офіційно зазначена система впроваджується з метою заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів. В реальності ж страхові компанії будуть використовувати її для підвищення вартості страхування для водіїв, які систематично вчиняють ДТП.

Застосування даної системи є не обов’язком, а правом страхової компанії. Проте страхові компанії фактично зацікавлені у підвищенні вартості страхових полісів, в тому числі для водіїв, які систематично скоюють ДТП.

Можливість застосовувати коригуючі коефіцієнти з урахуванням кількості ДТП була передбачена і раніше. Проте страхові компанії були позбавлені можливості отримувати у спрощеному порядку повну інформацію про страхові випадки водіїв під час дії полісів інших страхових компаній.

У зазначеній постанові НБУ передбачив механізм отримання страховими компаніями відомостей про повну історію страхових випадків щодо водіїв, які хочуть придбати поліс. Такі відомості будуть надаватись страховим компаніям з єдиної централізованої бази даних МТСБУ у передбаченому законом порядку.

Всього передбачено 15 класів ризику: від класу "13" до класу "М". Зокрема, для водіїв з "найгіршою" історією (клас "М") передбачено здорожчання вартості страхового поліса в 1,8 раза. Водночас для водіїв з відсутністю за всю історію водіння жодних ДТП (клас "13") вартість поліса зменшиться, оскільки передбачено понижені коефіцієнти - максимально до 0,9.

Тобто, для водіїв, з вини яких раніше систематично вчинялися ДТП, страховий поліс буде дорожчим майже удвічі - до 180%. Водночас для водіїв з безаварійним стажем вартість поліса буде дешевшою максимум на 10%.

Постанова НБУ від 30.05.2022 №108 набирає чинності з 01.07.2022.