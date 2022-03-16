Війна внесла дуже багато коректив у звичне життя і питання чи можна отримати компенсацію від страхової компанії вже не виглядає дивним.

Введення воєнного стану та настання страхового випадку на території, на якій діє воєнний стан, теоретично не є підставою для відмови у страховій виплаті. До того ж, за рекомендацією НБУ страхові компанії спростили процедуру врегулювання страхових випадків щодо всіх типів контрагентів та видів страхування.

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Спрощення полягає в тому, що потерпілий для оформлення страхового випадку може використати копії необхідних документів за неможливості отримати оригінали; фото, відео, електронні документи.

Але виняток таки є! Страховики не виплачуватимуть збитків, завданих майну внаслідок військових дій — обстрілів, бомбардувань тощо. Це стандартний виняток у договорах страхування майна. При цьому слід враховувати той факт, що в Україні майже ніхто ніколи не бажав додатково страхуватися від військових ризиків та тероризму, бо ніхто й уявити не міг такого розвитку подій.

Деякі компанії, не маючи можливості оперативно здійснити страхову виплату, просять клієнтів покривати збитки самостійно. У такому разі потрібно чітко фіксувати настання страхового випадку, а також підготувати та надати страховику документи, щоб отримати виплату пізніше. Це стосується як нерухомості, так і транспортних засобів. У разі пошкодження нерухомості слід викликати працівників ДСНС та органів місцевої влади, щоб вони склали акт про руйнування нерухомості.

Якщо є можливість фіксувати збитки через військові дії, це також слід робити, тому що це може допомогти отримати компенсацію в майбутньому від держави, як нещодавно заявляв прем’єр Денис Шмигаль.

“Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий будинок або квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в “Дії”. Ми вже створили “Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури”. І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати все, що зруйнував ворог”, – заявив прем’єр-міністр.

У коментарі Delo.ua генеральний директор Асоціація Страховий Бізнес – АСБ Вячеслав Черняховский звертає увагу на те, що страховики самі опинилися сьогодні у надзвичайно складній ситуації. У деяких компаній платежі впали на 50-90%. Люди та підприємства просто перестали страхуватися та платити розстрочені платежі за наявними договорами, тому у компаній елементарно не вистачає коштів на компенсації.

“Деякі з компаній, керуючись патріотичними мотивами, спонсорували великі суми на потреби армії, але надходжень у березні у них практично немає. Основні засоби резервів страховиків розміщені в ОВДП та депозити, які вони не можуть швидко забрати. Сьогодні у нас навіть була дискусія з НБУ, щоб дозволити компаніям оперативно забрати з банків хоча б 20% своїх депозитів, щоб можна було виплачувати відшкодування клієнтам», – розповідає експерт.

В’ячеслав Черняховський зазначив, що існують види страхування, які передбачають відшкодування збитків, завданих безпосередньо війною. Але це досить дороге задоволення. Таким страхуванням користувалися деякі мешканці територій, які перебували поруч із лінією розмежування у 2015-2016 роках. Втім, до початку війни такий вид страхування в Україні практично зник через досить велику вартість і тривалий час без істотних обстрілів.

У компаній також часто немає фізичного доступу до банківських програм. Страховики залежать від процедур, які сьогодні здійснити неможливо. “Бухгалтери, чиї підписи необхідні, виїжджають за кордон або сидять у бомбосховищах, співробітники відділів виплат та експерти стоять на блокпостах і чергують у теробороні. А ключових менеджерів можуть у будь-який час забрати на фронт”, – розповідає він. За його словами, три чверті компаній переводять свої офіси до західних областей України.

Хоча введення воєнного стану і не є для компаній підставою відмовити у виплатах клієнтам, якщо автомобіль отримав пошкодження або був знищений внаслідок військових дій (машину примусово відчужували для військових потреб або її обстріляли під час бойових дій тощо), ймовірність компенсації збитків практично дорівнює нулю.

У будь-якому випадку власнику майна таку подію все одно слід зафіксувати (фото, відео) та звернутися із заявою до компанії. До речі, самостійна фіксація страхового випадку відноситься і до звичайних ДТП, оскільки поліцію на місце події буде викликати непросто. При цьому ДТП залишаються стандартним страховим випадком, згідно з яким страховик має виплачувати страхове відшкодування.

Тут можливі два варіанти. Якщо постраждалих немає, учасники ДТП можуть без виклику поліції заповнити паперовий чи електронний “європротокол” – спеціальний бланк повідомлення про настання ДТП (заповнюється водіями-учасниками пригоди на місці ДТП, а потім надається страховику та стає підставою для виплати страхового відшкодування). Це дозволяє самостійно зафіксувати обставини ДТП та ступінь пошкодження автомобіля. Якщо є постраждалі, слід викликати як поліцію, так і “швидку”.