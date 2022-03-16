Война внесла очень много корректив в привычную жизнь, и вопрос о том, можно ли получить компенсацию от страховой компании, уже не выглядит странным.

Введение военного положения и наступление страхового случая на территории, на которой действует военное положение, теоретически не является основанием для отказа в страховой выплате. К тому же, по рекомендации НБУ, страховые компании упростили процедуру урегулирования страховых случаев всех типов контрагентов и видов страхования.

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Упрощение состоит в том, что потерпевший для оформления страхового случая может использовать копии необходимых документов при невозможности получить оригиналы; фото, видео, электронные документы.

Но исключение есть! Страховщики не будут выплачивать ущерб, причиненный имуществу в результате военных действий — обстрелов, бомбардировок и т.д. Это обычное исключение в договорах страхования имущества. При этом следует учитывать тот факт, что в Украине почти никто никогда не хотел дополнительно страховаться от военных рисков и терроризма, потому что никто и представить не мог такого развития событий.

Некоторые компании, не имея возможности оперативно осуществить страховую выплату, просят клиентов покрывать убытки самостоятельно. В таком случае следует четко фиксировать наступление страхового случая, а также подготовить и предоставить страховщику документы, чтобы получить выплату позже. Это касается как недвижимости, так и транспортных средств. При повреждении недвижимости следует вызвать работников ГСЧС и органов местной власти, чтобы они составили акт о разрушении недвижимости.

Если есть возможность фиксировать ущерб из-за военных действий, это тоже следует делать, потому что можно получить компенсацию в будущем от государства, как недавно заявлял премьер Денис Шмыгаль.

“Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дии. Мы уже создали "Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры". И как только война закончится, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг”, – заявил премьер-министр.

В комментарии Delo.ua генеральный директор Ассоциация Страховой Бизнес – АСБ Вячеслав Черняховский обращает внимание на то, что страховщики сами оказались сегодня в очень сложной ситуации. У некоторых компаний платежи упали на 50 – 90%. Люди и предприятия просто перестали страховаться и платить рассроченные платежи по имеющимся договорам, поэтому у компаний просто не хватает средств на компенсации.

“Некоторые компании, руководствуясь патриотическими мотивами, спонсировали большие суммы на нужды армии, но поступлений в марте у них практически нет. Основные средства резервов страховщиков размещены в ОВГЗ и депозитах, которые они не могут быстро забрать. Сегодня у нас даже была дискуссия с НБУ, чтобы разрешить компаниям оперативно забрать из банков хотя бы 20% своих депозитов, чтобы можно было выплачивать возмещение клиентам”, – рассказывает эксперт.

Вячеслав Черняховский отметил, что существуют виды страхования, которые предусматривают возмещение ущерба, причиненного непосредственно войной. Но это довольно дорогое удовольствие. Таким страхованием пользовались некоторые жители территорий, которые находились рядом с линией разграничения в 2015 – 2016 годах. Впрочем, к началу войны такой вид страхования в Украине практически исчез из-за достаточно большой стоимости и длительного времени без существенных обстрелов.

У компаний часто нет физического доступа к банковским программам. Страховщики зависят от процедур, которые сегодня выполнить невозможно. Бухгалтеры, чьи подписи необходимы, выезжают за границу или сидят в бомбоубежищах, сотрудники отделов выплат и эксперты стоят на блокпостах и ​​дежурят в теробороне. А ключевых менеджеров могут в любое время забрать на фронт, – рассказывает он. По его словам, три четверти компаний переводят свои офисы в западные области Украины.

Хотя введение военного положения и не является для компаний основанием отказать в выплатах клиентам, если автомобиль получил повреждение или был уничтожен в результате военных действий (машину принудительно отчуждали для военных нужд или ее обстреляли во время боевых действий), вероятность компенсации ущерба практически равна нулю.

В любом случае, владельцу имущества такие действия все равно следует зафиксировать (фото, видео) и обратиться с заявлением в компанию. Кстати, самостоятельная фиксация страхового случая относится и к обычным ДТП, поскольку полицию на место происшествия вызвать будет непросто. При этом ДТП остаются стандартным страховым случаем, согласно которому страховщик должен выплачивать страховое возмещение.

Здесь возможны два варианта. Если пострадавших нет, участники ДТП могут без вызова полиции заполнить бумажный или электронный "европротокол" – специальный бланк сообщения о наступлении ДТП (заполняется водителями-участниками происшествия на месте ДТП, затем предоставляется страховщику и становится основанием для выплаты страхового возмещения). Это позволяет самостоятельно зафиксировать обстоятельства ДТП и степень повреждения автомобиля. Если есть пострадавшие, следует вызвать как полицию, так и скорую.