Депутаты расширили полномочия полиции во время военного положения. В частности, Верховная Рада увеличила количество оснований для остановки полицией транспортных средств.

Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №7147 о внесении изменений в законы Украины "О Национальной полиции" и "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины" и разрешила полицейским официально применять оружие против оккупантов без ограничений, а также увеличить количество оснований для остановки транспортных средств средств.

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Законопроектом предусматривается дополнение Закона Украины "О Национальной полиции" новыми пунктами и наделить полицию полномочиями, необходимыми, как отмечается в пояснительной записке для выполнения возложенных на нее задач, в том числе в условиях военного положения. В частности, предлагается разрешать останавливать транспортные средства, если имеется информация, свидетельствующая о том, что водитель или пассажир транспортного средства является лицом, самовольно покинувшим место для содержания военнопленных.

Кроме того, во время военного положения полицейский имеет право применять оружие и спецсредства против лиц, принимающих участие в вооруженной агрессии против Украины без учета требований и запретов законодательства.

Урегулированы также вопросы взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими лицами государственной формы собственности, в том числе в отношении военнопленных, обеспечения конвоирования и содержания задержанных лиц, разминирования и допуска полицейских к проведению специальных взрывотехнических работ. Кроме того, предусмотренные законом изменения направлены на урегулирование вопроса сбора биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирования (отпечатки пальцев).

Дисциплинарный устав Национальной полиции Украины дополняется новым разделом, который определяет особенности проведения в Национальной полиции служебного расследования в период действия военного положения.