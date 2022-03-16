Депутати розширили повноваження поліції на час воєнного стану. Зокрема Верховна Рада збільшила кількість підстав для зупинки поліцією транспортних засобів.

Верховна Рада схвалила за основу та в цілому законопроект №7147 про внесення змін до законів України "Про Національну поліцію" та "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" та дозволила поліцейським офіційно застосовувати зброю проти окупантів без обмежень, а також збільшити кількість підстав для зупинки транспортних засобів.

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Законопроектом передбачається доповнення Закону України “Про Національну поліцію” новими пунктами та наділити поліцію повноваженнями, необхідними, як зазначається у пояснювальній записці для виконання покладених на неї завдань, у тому числі в умовах воєнного стану. Зокрема пропонується дозволяти зупиняти транспорті засоби, якщо наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених.

Крім цього під час воєнного стану поліцейський має право застосовувати зброю та спецзасоби проти осіб, які приймають участь у збройній агресії проти України без врахування вимог та заборон законодавства.

Врегульовані також і питання взаємодії органів і підрозділів Національної поліції з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними особами державної форми власності, у тому числі щодо військовополонених, забезпечення конвоювання та утримання затриманих осіб, розмінування та допуску поліцейських до проведення спеціальних вибухотехнічних робіт. Крім того, передбачені законом зміни спрямовані на врегулювання питання збирання біометричних даних осіб, у тому числі шляхом дактилоскопіювання (відбитки пальців).

Також, Дисциплінарний статут Національної поліції України доповнюється новим розділом, який визначає особливості проведення в Національній поліції службового розслідування в період дії воєнного стану.