Величезна кількість блокпостів по всій країні значно сповільнює рух не тільки цивільних громадян, але й волонтерського транспорту який перевозить житво необхідні речі.

Пересування Україною під час війни стало дуже повільним через надзвичайно велику кількість блокпостів. Через це виникають значні проблеми з постачанням пального, продуктів харчування, волонтерських та інших вантажів. Редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає що це питання вимагає негайного врегулювання.

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“Необхідно розпорядженням президента зобов'язати усіх голів ВЦА забезпечити швидкісний коридор для пересування волонтерського транспорту на кордон і від кордону у межах їхніх областей.

14 днів війни. Машина від польського кордону до Харкова та Запоріжжя має йти без зупинок, щоб за день досягати великих міст. Держава має забезпечити транспортні коридори. З допомогою ВЦА все це вирішується за один день. Це питання елементарної організації, простого рішення” – пише Юрій Бутусов.

На його думку має бути створено єдиний центр управління транспортом та дорожнім рухом, у мінінфраструктурі є для цього усі можливості та камери, є Укравтодор, який може все це контролювати в масштабі країни. Силові структури мають координуватись з такого єдиного центру. Догляд вантажів від кордону до великих міст по визначених магістралях не потрібен взагалі.