Надто велика кількість блокпостів створює значні перешкоди для пересування вантажів та людей. В Офісі президента закликають впорядкувати це питання.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович попросив представників територіальної оборони припинити блокування транзиту вантажів та товарів на дорогах. Він повідомив, що надходять повідомлення про майже паралізований рух у західних областях України.

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"Коли надійде західна гуманітарна та військова допомога, вона не зможе вчасно бути перекинута у центральні, східні та південні області", – зазначив Арестович.

За його словами, у повідомленнях йдеться, що сили тероборони під час огляду транспорту та пасажирів не прибирають автомобілі з траси на спеціальні майданчики, а іншим машинам доводиться зупинити рух.

"Коли вантажі та пасажир рухаються протягом 4,5 годин на 40 км – це вже державна проблема. Будь ласка, упорядкуйтеся на місці", – закликав радник глави ОП.

Він закликав очільників місцевої влади посприяти у налагодженні співпраці, координації дій сил територіальної оборони та правоохоронних органів, яким мають передавати всіх підозрілих людей.