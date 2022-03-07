Слишком большое количество блокпостов создает значительные препятствия для передвижения грузов и людей. В Офисе Президента призывают упорядочить этот вопрос.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович попросил представителей территориальной обороны прекратить блокирование транзита грузов и товаров на дорогах. Он сообщил, что поступают сообщения о почти парализованном движении в западных областях Украины.

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"Когда поступит западная гуманитарная и военная помощь, она не сможет вовремя быть переброшена в центральные, восточные и южные области", – отметил Арестович.

По его словам, в сообщениях говорится, что силы теробороны во время осмотра транспорта и пассажиров не убирают автомобили с трассы на специальные площадки, а другим машинам приходится остановить движение.

"Когда грузы и пассажир движутся в течение 4,5 часов на 40 км – это уже государственная проблема. Пожалуйста, упорядочьтесь на месте", – призвал советник главы ОП.

Он призвал руководителей местной власти посодействовать в налаживании сотрудничества, координации действий сил территориальной обороны и правоохранительных органов, которым должны передавать всех подозрительных людей.