Огромное количество блокпостов по всей стране значительно замедляет движение не только гражданских лиц, но и волонтерского транспорта который перевозит необходимые вещи.

Передвижение по Украине во время войны стало очень медленным из-за чрезвычайно большого количества блокпостов. Из-за этого возникают значительные проблемы с поставкой горючего, продуктов питания, волонтерских и других грузов. Редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов считает, что этот вопрос требует немедленного урегулирования.

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"Необходимо распоряжением президента обязать всех председателей ВГА обеспечить скоростной коридор для передвижения волонтерского транспорта на границу и от границы в пределах их областей.

14 дней войны. Машина от польской границы до Харькова и Запорожья должна идти без остановок, чтобы за день достигать больших городов. Государство должно обеспечить транспортные коридоры. С помощью ВЦА все это решается за один день. Это вопрос элементарной организации, простого решения” – пишет Юрий Бутусов.

По его мнению должен быть создан единый центр управления транспортом и дорожным движением, в мининфраструктуры есть для этого все возможности и камеры, является Укравтодор, который может все это контролировать в масштабе страны. Силовые структуры должны координироваться из такого единого центра. Осмотр грузов от границы до крупных городов по определенным магистралям не нужен вообще.