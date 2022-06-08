Через месяц вступает в силу постановление НБУ, которое предусматривает корректировку стоимости страховых полисов в зависимости от количества аварий в прошлом. Такой коэффициент позволит повысить стоимость страхового полиса на 180%. В то же время максимальная скидка за полностью безаварийное прошлое достигает лишь 10%.

Постановлением НБУ от 30.05.2022 № 108 предусмотрена возможность применения страховыми компаниями при продаже страховых полисов корректирующих коэффициентов к стоимости полиса в зависимости от наличия или отсутствия в прошлых периодах у водителя ДТП по его вине.

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Обычными словами это система формирования стоимости страхового полиса в зависимости от рискованности езды водителя. Чем больше стоимость страховых возмещений по нанесенным водителем убыткам, тем дороже для него стоимость полиса в будущем.

Официально указанная система внедряется с целью поощрения безаварийной эксплуатации транспортных средств. В реальности же страховые компании будут использовать ее для повышения стоимости страхования для водителей, систематически совершающих ДТП.

Применение данной системы является не обязанностью, а правом страховой компании. Однако страховые компании фактически заинтересованы в повышении стоимости страховых полисов в том числе для водителей, систематически совершающих ДТП.

Возможность применять корректирующие коэффициенты с учетом количества ДТП была предусмотрена и ранее. Однако страховые компании были лишены возможности получать в упрощенном порядке полную информацию о страховых случаях водителей во время действия полисов других страховых компаний.

В указанном постановлении НБУ предусмотрел механизм получения страховыми компаниями сведений о полной истории страховых случаев по водителям, которые хотят приобрести полис. Такие сведения будут предоставляться страховым компаниям из единой централизованной базы данных МТСБУ в предусмотренном законом порядке.

Всего предусмотрено 15 классов риска: от класса “13” до класса “М”. В частности, для водителей с “худшей” историей (класс “М”) предусмотрено подорожание стоимости страхового полиса в 1,8 раза. В то же время для водителей с отсутствием за всю историю вождения каких-либо ДТП (класс “13”) стоимость полиса уменьшится, поскольку предусмотрены пониженные коэффициенты – максимально до 0,9.

То есть, для водителей, по вине которых ранее систематически совершались ДТП, страховой полис будет дороже почти вдвое – до 180%. В то же время для водителей с безаварийным стажем стоимость полиса будет дешевле максимум на 10%.

Постановление НБУ от 30.05.2022 № 108 вступает в силу с 01.07.2022.