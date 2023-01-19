Законопроект пропонує підвищити виплати у разі страхових випадків до європейських стандартів. Водночас це потягне за собою значне збільшення ціни страхових полісів до європейського рівня.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект №8300, який має замінити актуальний закон щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (№1961-IV).

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Пропонованих новацій багато, і торкнуться вони всіх без винятку українських автомобілістів. Суми виплат за полісами ОСЦПВ стануть значно більшими, страховики компенсуватимуть збитки швидше, а контроль за їхньою платоспроможністю посилиться. Ціна страхових полисів значно зросте.

Автори законопроекту (група депутатів на чолі з Іриною Аллахвердієвою та Данилом Гетманцевим) вважають, що чинний закон про «автоцивілку» застарів, оскільки був ухвалений ще 2005 року. На думку авторів ринок вже готовий до приведення української законодавчої бази у відповідність до європейського досвіду: удосконалення процедури розрахунку страхових виплат і перегляду підходів до ціноутворення на цей вид страхування.

Якими будуть виплати?

На сьогодні максимальний розмір виплат за договорами ОСЦПВ становить 160 000 грн за шкоду, заподіяну майну потерпілих, і 320 000 грн за шкоду життю та здоров'ю. Норми законопроекту №8300 передбачають більший розмір страхового покриття.

За шкоду, заподіяну майну потерпілих осіб:

з моменту набрання чинності законом максимальна виплата становитиме 1 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих;

з 1 січня 2025 року – 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

За шкоду, заподіяну життю та здоров'ю потерпілих осіб:

з моменту набрання чинності законом максимальна виплата становитиме 500 000 грн на одного потерпілого та 10 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих;

з 1 січня 2025 року – 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих.

Також у документі прописано, що після вступу України до Євросоюзу, граничні виплати за шкоду, заподіяну майну, поступово зростуть до 32 млн грн на один страховий випадок, а за шкоду життю та здоров'ю – до 32 млн грн на одного потерпілого та до 160 млн грн на один страховий випадок.

Скільки коштуватиме поліс?

На сьогодні страхові компанії не можуть встановлювати ціну ОСЦПВ на власний розсуд. Є базовий платіж, до якого застосовуються коригувальні коефіцієнти. Розмір цих коефіцієнтів залежить від обсягу двигуна автомобіля, місця його реєстрації, вантажопідйомності, водійського стажу особи, яка користується транспортним засобом тощо.

У підсумку формується вартість полісу, яка від компанії до компанії якщо й відрізняється, то не дуже значно. Наприклад, вартість страхування відповідальності власника, якому належить авто з двигуном об'ємом 1,6 л, зареєстроване в Києві, знаходиться в межах 1500–2000 грн.

У разі ухвалення законопроєкту №8300 ціноутворення на «автоцивілку» стане вільним. Кожна компанія визначатиме свою «справедливу ціну» полісів ОСЦПВ, зважаючи на власні апетити та персональний профіль кожного страхувальника.

Учасники страхового ринку навіть не беруться прогнозувати, як сильно подорожчає ОСЦПВ. Але страховики не виключають, що тарифи можуть зрости в рази. Зокрема, через те, що серйозно збільшиться рівень страхового покриття. Страховим компаніям, очікувано, будуть потрібні гроші для того, щоб виплачувати більше при настанні великих страхових випадків.