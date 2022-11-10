Народні обранці пропонують штрафувати громадян, які їздять без страховки, на величезні суми.

Група народних депутатів з правлячої партії зареєстрували у Верховній Раді законопроект №8192, яким пропонується значно підвищити штрафи для водіїв за їзду без полісу страхування цивільної відповідальності. Про це повідомляє видання autoconsulting.com.ua.

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Законопроектом пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею 126-1 "Порушення вимог законодавства щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та передбачити, що недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн). Водночас пропонується передбачити, що штрафні санкції не застосовуються за умови, якщо від дати закінчення попередньої страховки минуло не більше 15 днів.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за таке порушення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Третє та наступні протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення попередніх адміністративних стягнень за таке порушення, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виявлене відповідними підрозділами Національної поліції при оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод, тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн).

Наразі штраф за їзду без полісу страхування цивільно-правової відповідальності становить 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (452 грн).