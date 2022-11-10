Народные избранники предлагают штрафовать граждан, ездящих без страховки, на огромные суммы.

Группа народных депутатов из правящей партии зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8192, которым предлагается значительно повысить штрафы для водителей за езду без полиса страхования гражданской ответственности. Об этом сообщает издание autoconsulting.com.ua.

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Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 126-1 "Нарушение требований законодательства об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" и предусмотреть, что несоблюдение требований по заключению владельцем транспортного средства договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств влечет наложение штрафа в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время предлагается предусмотреть, что штрафные санкции не применяются при условии, если с даты окончания предыдущей страховки прошло не больше 15 дней.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, но не ранее пятнадцати дней со дня вручения постановления о наложении административного взыскания за такое нарушение, влечет наложение штрафа в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн).

Третье и последующие в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, но не ранее пятнадцати дней со дня вручения постановления о наложении предварительных административных взысканий за такое нарушение, влечет наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).

Несоблюдение требований по заключению владельцем транспортного средства договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, выявленное соответствующими подразделениями Национальной полиции при оформлении материалов дорожно-транспортных происшествий, влечет наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 грн).

В настоящее время штраф за езду без полиса страхования гражданско-правовой ответственности составляет 25 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (452 грн).