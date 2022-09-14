Комитет ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал законопроект 7668-д относительно налогообложения топлива ко второму чтению. Если он станет законом, это приведет к подорожанию топлива на 4 – 5 гривен на литре.

Введение акцизного налога на топливо, по словам топливного эксперта Геннадия Рябцева, приведет к существенному росту цен на топливо. Цены на бензин и дизель вырастут на 4 – 5 грн, на сжиженный газ – на 2 грн.

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Финальная версия законопроекта ко второму чтению как и была на рабочей группе:

- бензин 100€ / 1000 литров

- дизель 100€ / 1000 литров

- газ 52€ / 1000 литров

“По биотопливу ставку со 100€ уменьшили до 26€ / 1000 литров и биодизеля 18€ / 1000 литров. И такие ставки для “био-” будут действовать 5 лет. НДС для всего остается на уровне 7%, как и было. Действие закона начинается со дня, следующего после его опубликования”, – сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

“В теории в течение недели закон может быть уже проголосован в зале. Но учитывая, что законопроекту подано правок на 5 516 страницах, то есть риск блокировки правками. Тогда вероятно власть применит механизм “спецпроцедуры” рассмотрения правок и закон примут уже в начале октября”, – прогнозирует нардеп.

“Поэтому реальная дата вступления в силу: конец сентября – середина октября. Зависит от дальнейшего рассмотрения в зале”, – отмечает Железняк.