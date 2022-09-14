Комітет ВРУ з питань податкової та митної політики підтримав законопроект 7668-д щодо оподаткування пального до другого читання. Якщо він стане законом, це призведе до подорожчання пального на 4-5 гривень на літрі.

Введення акцизного податку на пальне, за словами паливного експерта Геннадія Рябцева, призведе до суттєвого зростання цін на пальне. Ціни на бензин та дизель збільшаться на 4-5 грн, на скраплений газ – на 2 грн.

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Фінальна версія законопроекту до другого читання як і була на робочій групі:

- бензин 100€/ 1000 літрів

- дизель 100€/ 1000 літрів

- газ 52 €/ 1000 літрів

«По біопаливу ставку з 100€ зменшили до 26€/ 1000 літрів та біодизеля 18€/ 1000 літрів. І такі ставки для «біо-» будуть діяти 5 років. ПДВ для всього залишається на рівні 7%, як і було. Дія закону починається з дня наступного після його опублікування», - повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

«В теорії протягом тижня закон може бути вже проголосований у залі. Але враховуючи що законопроекту подано правок на 5516 сторінках, то є ризик блокування правками. Тоді вірогідно влада застосує механізм «спецпроцедури» розгляду правок і закон приймуть вже на початку жовтня», - прогнозує нардеп.

«Тому реальна дата вступу в силу: кінець вересня - середина жовтня. Залежить від подальшого розгляду у залі», - зазначає Железняк.