Наразі у Верховній Раді знаходиться шість законопроектів про збільшення податкового навантаження на українців? які купують пальне. Якщо хоча б, один з них буде ухвалено, вартість пального значно зросте.

Повернення акцизних податків на пальне, яке ініціює уряд, неминуче призведе до його подорожчання – ціни на бензин та дизель зростуть на 4-5 грн, на скраплений газ – на 2 грн. А це своєю чергою призведе до подорожчання всіх інших товарів і послуг в Україні.

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У цьому переконаний експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. "Повернення акцизу обов'язково призведе до подорожчання нафтопродуктів. Немає підстав сподіватися, що трейдери добровільно підуть на зменшення власних прибутків, щоб компенсувати різницю в 4-5 грн для бензину і дизелю, і 2 грн – для газу, а це саме ті суми, на які відбудеться подорожчання", - підкреслив він.

Таке зростання вартості своєю чергою потягне за собою подорожчання усіх товарів і послуг та новий виток інфляції, наголосив експерт.

"Безумовно, повернення акцизу відобразиться на всіх товарах і послугах без винятку. Адже транспортна складова є частиною собівартості, і її сплата завжди перекладається на кінцевого споживача", - зауважив Рябцев.

Раніше економіст Андрій Новак також заявив, що повернення акцизу на дизель призведе до підвищення цін на всі товари та послуги, а також завдасть великої шкоди аграріям та військовим, яким для виконання роботи потрібен дизель у дуже великих кількостях.