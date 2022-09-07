Сейчас в Верховной Раде находится шесть законопроектов об увеличении налоговой нагрузки на покупающих горючее украинцев. Если хоть один из них будет принят, стоимость топлива значительно вырастет.

Возврат акцизных налогов на топливо, инициированное правительством, неизбежно приведет к его удорожанию – цены на бензин и дизель вырастут на 4-5 грн, на сжиженный газ – на 2 грн. А это в свою очередь приведет к удорожанию всех других товаров и услуг в Украине.

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В этом уверен эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. "Возвращение акциза обязательно приведет к удорожанию нефтепродуктов. Нет оснований надеяться, что трейдеры добровольно пойдут на уменьшение собственных доходов, чтобы компенсировать разницу в 4-5 грн для бензина и дизеля, и 2 грн – для газа, а это именно те суммы, на которые произойдет удорожание", – подчеркнул он.

Такой рост стоимости в свою очередь повлечет подорожание всех товаров и услуг и новый виток инфляции, подчеркнул эксперт.

"Безусловно, возврат акциза отразится на всех товарах и услугах без исключения. Ведь транспортная составляющая является частью себестоимости и ее уплата всегда переводится на конечного потребителя", – отметил Рябцев.

Ранее экономист Андрей Новак также заявил, что возврат акциза на дизель приведет к повышению цен на все товары и услуги, а также нанесет большой ущерб аграриям и военным, которым для выполнения работы требуется дизель в очень больших количествах.