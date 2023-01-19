Законопроект предлагает повысить выплаты в случае страховых случаев до европейских стандартов. В то же время это повлечет значительное увеличение цены страховых полисов до европейского уровня.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8300, который должен заменить актуальный закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности автовладельцев (№1961-IV).

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Предлагаемых новаций много, и коснутся они всех без исключения украинских автомобилистов. Суммы выплат по полисам ОСАГО станут значительно больше, страховщики будут компенсировать убытки быстрее, а контроль за их платежеспособностью усилится. Цена страховых полисов значительно вырастет.

Авторы законопроекта (группа депутатов во главе с Ириной Аллахвердиевой и Данилой Гетманцевым) считают, что действующий закон об «автогражданке» устарел, поскольку был принят еще в 2005 году. По мнению авторов, рынок уже готов к приведению украинской законодательной базы в соответствие с европейским опытом: усовершенствование процедуры расчета страховых выплат и пересмотра подходов к ценообразованию на этот вид страхования.

Какими будут выплаты?

На сегодняшний день максимальный размер выплат по договорам ОСАГО составляет 160 000 грн за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, и 320 000 грн за вред жизни и здоровью. Нормы законопроекта №8300 предполагают больший размер страхового покрытия.

За вред, причиненный имуществу потерпевших:

с момента вступления закона в силу максимальная выплата составит 1 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших;

с 1 января 2025 года – 2 млн. грн. на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

За вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших:

с момента вступления закона в силу максимальная выплата составит 500 000 грн на одного потерпевшего и 10 млн грн на один страховой случай независимо от количества потерпевших;

с 1 января 2025 года – 1 млн. грн. на одного потерпевшего и 20 млн. грн. на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

Также в документе прописано, что после вступления Украины в Евросоюз, предельные выплаты за ущерб, причиненный имуществу, постепенно возрастут до 32 млн грн на один страховой случай, а за вред жизни и здоровью – до 32 млн грн на одного потерпевшего и до 160 млн грн на один страховой случай.

Сколько будет стоить полис?

На сегодняшний день страховые компании не могут устанавливать цену ОСАГО по собственному усмотрению. Имеется базовый платеж, к которому используются корректирующие коэффициенты. Размер этих коэффициентов зависит от объема двигателя автомобиля, места его регистрации, грузоподъемности, водительского стажа лица, пользующегося транспортным средством.

В результате формируется стоимость полиса, которая от компании к компании если и отличается, то не очень значительно. Например, стоимость страхования ответственности владельца, которому принадлежит автомобиль с двигателем объемом 1,6 л, зарегистрированный в Киеве, находится в пределах 1500–2000 грн.

В случае принятия законопроекта №8300 ценообразование на «автогражданку» станет свободным. Каждая компания будет определять свою «справедливую цену» полисов ОСАГО, учитывая собственные аппетиты и персональный профиль каждого страхователя.

Участники страхового рынка даже не берутся прогнозировать, как сильно подорожает ОСАГО. Но страховщики не исключают, что тарифы могут возрасти в разы. В частности, потому, что серьезно увеличится уровень страхового покрытия. Страховым компаниям, ожидаемо, потребуются деньги для того, чтобы выплачивать больше при наступлении крупных страховых случаев.