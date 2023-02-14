В парламенте рассматривается законопроект, приближающий условия страхования гражданской ответственности украинских автовладельцев к европейским реалиям.

Украина вскоре станет полноправным членом Европейского Союза, поэтому Национальный банк предложил финансовому комитету Верховной Рады соответствующим образом обновить закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и, таким образом, ввести качественно новую модель рынка ОСАГО – в соответствии с европейскими стандартами.

Изменения учитывают интересы страхователей и пострадавших, что позволит повысить доверие к обязательному автострахованию и будет способствовать дальнейшему развитию рынка ОСАГО.

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Что предлагает Нацбанк?

Новые стандарты качества страхового покрытия увеличивают уровень защиты пострадавших.

Усиливается уровень защиты пострадавших в ДТП путем постепенного (в течение семи лет) повышения максимальных размеров страховой выплаты до размеров, установленных в странах ЕС. Планируется создание системы аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших.

Если автомобиль поврежден, страховая выплата будет рассчитываться без учета износа стоимости его составных частей и деталей. Это обеспечит полное покрытие затрат на ремонт транспортного средства и приведение его в состояние, которое было до ДТП.

Внедрение европейских подходов к формированию стоимости страховых полисов.

Согласно практике европейских стран НБУ предлагает отменить действующее государственное регулирование цен. При расчете будет приниматься во внимание персональный опыт водителя: были ли у него аварии, убытки в прошлом и т.д.

Кроме того, предусмотрен отказ от бумажных полисов и полный переход на электронный формат.

Повышение уровня обслуживания клиентов и упрощение урегулирования страховых убытков.

Предполагается внедрение модели обязательного прямого урегулирования ущерба. Потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к «своему» страховщику. То есть клиенты будут выбирать страховщика, обращая внимание на его надежность, цену его услуги, качество и скорость ее предоставления.

Также предлагается отменить ограничение максимального размера страховой выплаты при оформлении документов о ДТП через европротокол.

Совершенствование Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

Предполагается создание классической двухуровневой системы корпоративного управления МТСБУ с правлением и Советом, в состав которой будут входить страховщики. Об использовании средств бюро будет отчитываться перед НБУ, потому что именно Нацбанк является регулятором рынка страхования Украины.

Эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.