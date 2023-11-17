Новий «світлофор» МТСБУ базується на результатах діяльності страхових компаній у минулому кварталі.

Щоквартально Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) оновлює дані та публікує новий «світлофор», - індикатор оцінок діяльності страхових компаній – членів бюро.

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"Світлофор" формується на результатах аналізу даних за трьома показниками:

загальна оцінка діяльності компанії;

якість врегулювання збитків;

кількість скарг на страхову компанію.

Ці показники Моторно-транспортне страхове бюро України традиційно позначає кольорами: зелений – відмінно, жовтий – добре, червоний – незадовільно.

МТСБУ повідомило, що за підсумками січня-вересня 2023 року було укладено понад 5,7 млн. договорів ОСЦПВ. Показник зріс на 9,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Проте він все ще залишається на 15,7% нижчим, ніж за перші три квартали «довоєнного» 2021 р.

Сума страхових платежів склала 6,3 млрд. грн. (+27,1% до показників відповідного періоду 2022 р. та +19,7% до 2021 р.).

Страхові компанії врегулювали шляхом здійснення страхових виплат 92,5 тис. вимог (на 11,8% більше ніж за відповідний період 2022 р. та на 26,6% менше 2021 р.) та сплатили постраждалим в ДТП понад 2,7 млрд. грн. (+36,1% та +5,1% відповідно).