Отримання відшкодування у МТСБУ не надто складна процедура, але вона має бути виконана за певним алгоритмом.

Щоб отримати страхове відшкодування у випадку ДТП, в якому винуватець немає чинного договору ОСЦПВ, потрібно виконати декілька кроків:

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Оформити ДТП за участю поліції. Незалежно від тяжкості аварії, викличте поліцію та оформіть відповідний протокол. Це дозволить вам отримати офіційний документ, який підтвердить факт ДТП та стане ключовим доказом при подальшому врегулюванні справи.

Звернутися до МТСБУ. Після оформлення протоколу зверніться до МТСБУ та надайте повідомлення про ДТП у письмовій формі поштою або електронним листом. Для формування цієї заявки ви можете скористатися формами на сайті МТСБУ «Повідомлення про ДТП» та «Заява на страхове відшкодування», які можна знайти за посиланням.

Також можна подати документи онлайн за допомогою використання електронного цифрового підпису (КЕП), ознайомитися детальніше можна за посиланням.

Забезпечити можливість оглянути стан транспортного засобу представником МТСБУ.

Важливо зберігати пошкоджений транспортний засіб тому ж стані, що і було під час оформлення ДТП, до огляду представником МТСБУ. Це допоможе оцінити збитки та визначити розмір відшкодування.

Також важливо зазначити, що постраждалий має право звернутися до МТСБУ задля отримання страхового відшкодування лише за умови наявності в нього чинного поліса ОСЦПВ.