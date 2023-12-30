Полиция снова увеличивает количество камер контроля скорости на украинских дорогах. Общее количество таких приборов по состоянию на 01 января 2024 года составит 265 единиц.

Еще 50 комплексов автоматической фиксации правонарушений ПДД на дорогах Украины с 1 января. Приблизительная стоимость каждого прибора – 24 000 долларов.

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19 комплексов работали до полномасштабного вторжения и сейчас возобновят свою работу, а еще 31 прибор контроля заработает впервые.

Ответственность по ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости) КУоАП:

- за превышение скорости более чем на 20 км/ч - 340 грн;

- более чем на 50 км/ч - 1700 грн.

Полный список адресов где установлены камеры контроля скорости можно посмотреть здесь.

м. Борисполь. Заработают впервые 2 комплекса:

ул. Броварская, 1-А, направление направления прибора ул. Глебова

ул. Киевский шлях, 2-Б, направление направления прибора ул. Чумацкая

м. Кривой Рог. Заработают впервые 2 комплекса:

просп. 200-летия Кривого Рога, 14, направление направления прибора ул. Виноградная

просп. 200-летия Кривого Рога, 14 (напротив), направление направления прибора ул. Содружества

м. Николаев. Заработают впервые 6 комплексов:

просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора переулок Парковый

просп. Героев Украины, 55, направление направления прибора переулок Киевский

ул. Большая Морская, 13, направление направления прибора Одесское шоссе

просп. Центральный, 96, направление направления прибора ул. Садовая

просп. Богоявленский, 42-А, направление направления прибора ул. Прибугская

просп. Богоявленский, 55/2, направление направления прибора ул. Виноградная

Восстанавливают работу 5 комплексов:

просп. Героев Украины, 9-Т, направление направления прибора ул. Пушкинская

просп. Героев Украины, 20, направление направления прибора Киевское шоссе

просп. Центральный, 160, направление направления прибора Херсонское шоссе

просп. Богоявленский, 125, направление направления прибора ул. Старофортечная

просп. Богоявленский, 140, направление направления прибора ул. 295-й Стрелковой Дивизии

Николаевская область. Восстанавливает работу 1 комплекс:

на 294 км+260 автодороги М-05, направление направления прибора с. Мазурово

м. Полтава. Заработает впервые 1 комплекс:

ул. Европейская, 108, направление направления прибора ул. Раисы Кириченко

Возобновляет работу 1 комплекс:

ул. Решетиловская, 32, направление направления прибора в направлении ул. Героев-пожарных

Полтавская область. Восстанавливает работу 1 комплекс:

на 30 км + 459 автодороги М-22, направление направления прибора г. Полтава

м. Чернигов. Заработают впервые 5 комплексов:

ул. Ивана Мазепы, 58, направление направления прибора ул. Музыкальная

ивана Мазепы, 55, направление направления прибора просп. Победы

просп. Мира, 192, направление направления прибора ул. Спасателей

жабинского, 2-Б (напротив), направление направления прибора ул. Старобилоусская

казацкая, 22 (напротив), направление направления прибора ул. Инструментальная

Черниговская область. Возобновляет работу 1 комплекс:

на 113 км+864 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев

Винницкая область. Заработает впервые 1 комплекс:

на 417 км + 815 автодороги М-30, направление направления прибора с. Чаульское

Возобновляет работу 2 комплекса:

на 294 км + 567 автодороги М-21, направление направления прибора г. Житомир

на 294 км + 619 автодороги М-21, направление направления прибора г. Винница

Волынская область. Заработает впервые 1 комплекс:

на 97 км + 990 автодороги Н-22, направление направления прибора ул. Лесная

Житомирская область. Заработают впервые 2 комплекса:

на 190 км + 150 автодороги М-21, направление направления прибора г. Бердичев

на 247 км + 134 автодороги М-06, направление направления прибора г. Киев

Закарпатская область. Заработает впервые 1 комплекс:

на 226 км + 887 автодороги Н-13, направление направления прибора г. Ужгород

Ивано-Франковская область. Заработают впервые 4 комплекса:

на 322 км + 566 автодороги Н-09, направление направления прибора ул. Богдана Хмельницкого

на 120 км + 854 автодороги Н-10, направление направления прибора г. Ивано-Франковск

на 124 км+050 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Отиния

на 66 км+610 автодороги Н-10, направление направления прибора с. Пийло

м. Киев. Возобновляет работу 1 комплекс:

просп. Броварской/ст. м. Левобережная, направление направления прибора ст. м. Левобережная

Киевская область. Заработают впервые 2 комплекса:

на 28 км + 342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Киев

на 28 км + 342 автодороги М-01, направление направления прибора г. Чернигов

Восстанавливает работу 3 комплекса:

на 35 км + 352 автодороги М-05, направление направления прибора с. Большая Солтановка

на 28 км + 450 автодороги М-05, направление направления прибора с. Вита-Почтовая

на 46 км+050 автодороги М-06, направление направления прибора с. Калиновка

м. Львов. Восстанавливает работу 1 комплекс:

ул. Стрыйская, 35, направление направления прибора ул. Ивана Чмолы

Львовская область. Запускается впервые 1 комплекс:

на 66 км + 283 автодороги М-09, направление направления прибора с. Ясеновцы

Возобновляет работу 3 комплекса:

на 447 км + 803 автодороги М-06, направление направления прибора г. Броды

на 3 км+064 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк

на 4 км + 898 автодороги Н-17, направление направления прибора г. Луцк

Одесская область. 3 комплекса запускаются впервые: