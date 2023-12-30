Поліція знову збільшує кількість камер контролю швидкості на українських дорогах. Загальна кількість таких приладів станом на 01 січня 2024 року становитиме 265.

Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР на дорогах України з 1 січня. Приблизна вартість кожного приладу – 24 000 доларів.

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19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

- за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Повний список адрес де встановлено камери контролю швидкості можна переглянути тут.

м. Бориспіль. Запрацюють вперше 2 комплекси:

вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова

вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька

м. Кривий Ріг. Запрацюють вперше 2 комплекси:

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна

просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності

м. Миколаїв. Запрацюють вперше 6 комплексів:

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий

просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський

вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе

просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова

просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька

просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна

Відновлюють роботу 5 комплексів:

просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська

просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе

просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе

просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна

просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії

Миколаївська область. Відновлює роботу 1 комплекс:

на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове

м. Полтава. Запрацює вперше 1 комплекс:

вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко

Відновлює роботу 1 комплекс:

вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних

Полтавська область. Відновлює роботу 1 комплекс:

на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава

м. Чернігів. Запрацюють вперше 5 комплексів:

вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична

вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги

просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників

вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська

вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна

Чернігівська область. Відновлює роботу 1 комплекс:

на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

Вінницька область. Запрацює вперше 1 комплекс:

на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське

Відновлює роботу 2 комплекси:

на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир

на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Волинська область. Запрацює вперше 1 комплекс:

на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна

Житомирська область. Запрацюють вперше 2 комплекси:

на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів

на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ

Закарпатська область. Запрацює вперше 1 комплекс:

на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород

Івано-Франківська область. Запрацюють вперше 4 комплекси:

на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького

на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія

на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло

м. Київ. Відновлює роботу 1 комплекс:

просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна

Київська область. Запрацюють вперше 2 комплекси:

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів

Відновлює роботу 3 комплекси:

на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка

на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка

м. Львів. Відновлює роботу 1 комплекс:

вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли

Львівська область. Запускається вперше 1 комплекс:

на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці

Відновлює роботу 3 комплекси:

на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди

на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

Одеська область.Запускаються вперше 3 комплекси: