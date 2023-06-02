Впровадження системи автофіксації відбулось у 2020 році. Зараз системі автоматичної фіксації в Україні вже 3 роки. У поліції розповіли, скільки штрафів вдалось стягнути за цей час.

За три роки до системи фіксації підключили 270 стаціонарних технічних засобів (приладів контролю) та 4 рухомі пристрої контролю у спецавтомобілях "Фантом".

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Наразі, з урахуванням воєнного стану, до системи підключено 167 приладів (відновлено роботу 163 стаціонарних технічних засобів та у місті Дніпрі та Кременчуці запрацювало 4 нових прилади контролю).

За весь період функціонування системи поліцейськими винесено понад 6,4 мільйона постанов про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, сплачено штрафів на суму понад 1,8 мільярда гривень.

Географія системи фіксації охопила 25 міст та 16 областей, проте через військові дії робота камер триває у 21 місті та 11 областях.

На цей час, за допомогою комплексів автофіксації, здійснюється фіксація порушень встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год та порушень правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.