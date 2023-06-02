Внедрение системы автофиксации состоялось в 2020 году. Сейчас система автоматической фиксации в Украине уже 3 года. В полиции рассказали, сколько штрафов взыскали за это время.

За три года к системе фиксации подключили 270 стационарных технических средств (приборов контроля) и 4 подвижных контроля в спецавтомобилях "Фантом".

Читайте также: Камеры не помогли: в Украине за 2021 год значительно выросла аварийность

В настоящее время, с учетом военного положения, к системе подключено 167 приборов (возобновлено работу 163 стационарных технических средств и в городе Днепре и Кременчуге заработало 4 новых прибора контроля).

За весь период функционирования системы полицейскими вынесено более 6,4 миллиона постановлений об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, уплачено штрафов на сумму свыше 1,8 миллиарда гривен.

География системы фиксации охватила 25 городов и 16 областей, однако из-за военных действий работа камер продолжается в 21 городе и 11 областях.

В настоящее время с помощью комплексов автофиксации осуществляется фиксация нарушений установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч и нарушений правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.