Впродовж 2023 року поліцейські випасали українським водіям понад шість мільйонів постанов за порушення правил дорожнього руху.

За минулий рік поліція оштрафувала 6 050 111 водіїв. Досить велика кількість штрафів була оформлена за допомогою камер контролю швидкості.

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Протягом 2023р. у сфері безпеки дорожнього рух поліцейські склали 3 487 723 матеріали (у не автоматичному режимі).

За допомогою камер контролю швидкості, упродовж 2023 року було винесено 2 562 388 постанов. Наразі на дорогах встановлено 265 таких камер.