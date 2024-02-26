За последние два года сервисные центры МВД Киевщины выполнили четверть миллиона регистрационных операций и приняли почти сто тысяч экзаменов у будущих водителей.
Об эффективной работе говорит и статистика, ведь за два года полномасштабной войны сервисные центры МВД Киевщины:
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- осуществили почти 250 тыс. регистрационных операций
- провели более 94 тыс. теоретических и 97 тыс. практических экзаменов
- выдали водительское удостоверение 38 799 лицам впервые