В Мукачево поймали "бегунка", который "решал вопросы" с "правами" и переоформлением авто

43-летняя жительница Мукачево за 250 долларов обещала желающим помочь успешно сдать практический экзамен по вождению. Оперативники Закарпатского управления ДВБ прекратили противоправную деятельность женщины.

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На незаконных сделках в одном из территориальных сервисных центров оперативники Тернопольского управления Департамента внутренней безопасности НПУ разоблачили бывшего милиционера, который когда-то работал начальником МРЭО ГАИ. Фигурант уверял, что имеет знакомых в ТСЦ и может договориться об успешной сдаче экзаменов по вождению.

Решить вопрос в местном ТСЦ обещал и 50 летний житель Ковеля. Аферист предлагал свою помощь в переоформлении автомобилей и сдаче экзаменов по вождению. Оперативники Волынского управления ДВБ задержали фигуранта "на горячем".

За незаконные сделки фигуранты понесут уголовную ответственность.